У главы УГКЦ Святослава Шевучука умерла мать. В Стрыю началась панихида
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На 74-м году жизни умерла мать главы Украинской Греко-Католической церкви Святослава Шевчука Вера Шевчук. Об этом пишет УНН со ссылкой на информационный ресурс УГКЦ.
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"С грустью в сердце и молитвой на устах сообщаем, что 12 апреля 2021 года после тяжелой болезни ушла в Дом Небесного Отца г. Вера Шевчук, мама Блаженнейшего Святослава Отца и Главы УГКЦ. Госпожа Вера умерла в Стрыю на 74 году жизни", - говорится в сообщении.
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Детали
Отмечается, что сегодня в г. Стрый в 19:00 в поминальной часовни храма Святых Владимира и Ольги (ул. Григория Коссака, 7а) состоится Парастас. Похоронные богослужения начнутся завтра, 13 апреля, в 11:00 в храме Святых Владимира и Ольги.