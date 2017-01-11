У Генштабі повідомили, що рішення про призов офіцерів запасу ще не ухвалене

“На сьогодні остаточного рішення щодо проведення призову цієї категорії громадян не має. Генеральний штаб готовий до проведення такого призову, але остаточне рішення буде прийнято після того, як ми побачимо показники звільнення громадян, які набувають право на звільнення за цим законом, і врахуємо прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити висновки і приймати відповідні рішення”, — сказав М.Андрусяк.

Він наголосив на тому, що зазначена категорія військовослужбовців може залучатися до участі в АТО виключно у добровільному порядку.

Раніше у Генштабі повідомили, що призов офіцерів запасу на військову службу розпочнеться у лютому.