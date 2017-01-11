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В Генштабе сообщили, что решение о призыве офицеров запаса еще не приняли

В Генштабе сообщили, что решение о призыве офицеров запаса еще не приняли

Киев • УНН

 • 8940 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Пока решение о призыве офицеров запаса, окончивших военную кафедру в высших учебных заведениях, не принимали. Об этом сказал начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марк Андрусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба в Facebook.

"На сегодняшний день окончательного решения о проведении призыва этой категории граждан нет. Генеральный штаб готов к проведению такого призыва, но окончательное решение будет принято после того, как мы увидим показатели увольнения граждан, которые приобретают право на увольнение по этому закону, и учтем прогнозируемые показатели принятия на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать выводы и принимать соответствующие решения", - сказал М.Андрусяк.

Он отметил, что указанная категория военнослужащих может привлекаться к участию в АТО исключительно в добровольном порядке.

Ранее в Генштабе сообщили, что призыв офицеров запаса на военную службу начнется в феврале.

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