В Генштабе сообщили, что решение о призыве офицеров запаса еще не приняли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Пока решение о призыве офицеров запаса, окончивших военную кафедру в высших учебных заведениях, не принимали. Об этом сказал начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марк Андрусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба в Facebook.
"На сегодняшний день окончательного решения о проведении призыва этой категории граждан нет. Генеральный штаб готов к проведению такого призыва, но окончательное решение будет принято после того, как мы увидим показатели увольнения граждан, которые приобретают право на увольнение по этому закону, и учтем прогнозируемые показатели принятия на военную службу по контракту в добровольном порядке. Тогда можно будет делать выводы и принимать соответствующие решения", - сказал М.Андрусяк.
Он отметил, что указанная категория военнослужащих может привлекаться к участию в АТО исключительно в добровольном порядке.
Ранее в Генштабе сообщили, что призыв офицеров запаса на военную службу начнется в феврале.