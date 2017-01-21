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У Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО

У Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська сторона вітає наміри спеціальної моніторингового місії ОБСЄ в Україні надати своїм спостерігачам додаткові ресурси, які нададуть їм змогу вести цілодобове спостереження в зоні АТО у 2017 році. Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко під час зустрічі з головою СММ ОБСЄ в Україні Ертурулем Апаканом, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Ми підтримуємо наміри СММ ОБСЄ щодо надання своїм спостерігачам додаткового обладнання та розгортання передових спостережних постів на окупованих територіях Донбасу", - зазначив В.Муженко.

Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання щодо оптимізації та підвищення ефективності роботи місії ОБСЄ у спостереженні за ситуацією в районі проведення АТО та дотриманням режиму припинення вогню.

Вказано, що головною метою такої діяльності є збереження здоров’я і життя українських військовослужбовців та уникнення жертв серед мирного населення.

В.Муженко подякував Е.Апакану за послідовну позицію у підтриманні мінських домовленостей та у сприянні встановленню миру в Україні.

"Сподіваюся, що у 2017 році на українській землі запанує мир. Це нам потрібно. Ми відкриті і готові співпрацювати з місією ОБСЄ для досягнення цієї мети у будь-якому форматі", — підкреслив В.Муженко.

Нагадаємо, заступник голоси місії ОБСЄ А.Хуг повідомив, яким чином може бути вирішене питання збройної місії ОБСЄ для України.

 

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