В Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточному наблюдению в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская сторона приветствует намерения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные ресурсы, которые предоставят им возможность вести круглосуточное наблюдение в зоне АТО в 2017 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко во время встречи с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртурулем Апаканом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывании передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил В.Муженко.
Во время встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.
Указано, что главной целью такой деятельности является сохранение здоровья и жизни украинских военнослужащих и избежание жертв среди мирного населения.
В.Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине.
"Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул В.Муженко.
Напомним, заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг сообщил, каким образом может быть решен вопрос вооруженной миссии ОБСЕ для Украины.