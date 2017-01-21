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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточному наблюдению в зоне АТО

В Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточному наблюдению в зоне АТО

Киев • УНН

 • 12544 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская сторона приветствует намерения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные ресурсы, которые предоставят им возможность вести круглосуточное наблюдение в зоне АТО в 2017 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко во время встречи с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртурулем Апаканом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывании передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил В.Муженко.

Во время встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Указано, что главной целью такой деятельности является сохранение здоровья и жизни украинских военнослужащих и избежание жертв среди мирного населения.

В.Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине.

"Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул В.Муженко.

Напомним, заместитель главы миссии ОБСЕ А.Хуг сообщил, каким образом может быть решен вопрос вооруженной миссии ОБСЕ для Украины.

Украинские Национальные Новости

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