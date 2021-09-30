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У Гельсінкі затримали понад 140 екоактивістів

У Гельсінкі затримали понад 140 екоактивістів

Київ • УНН

 • 14389 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У столиці Фінляндії Гельсінкі вчора ввечері затримали 141 екоактивіста, які заблокували дорогу у центрі міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.

Деталі

У Гельсінкі учасники екологічного руху Elokapina планували влаштувати демонстрацію перед будівлею парламенту і протягом 10 днів вимагати від уряду оголошення надзвичайної кліматичної ситуації в країні.

Однак акцію протесту екоактивістів, яка розпочалася в середу ввечері, зупинила поліція.

Правоохоронці закликали демонстрантів, які розмістилися посеред вулиці Маннерхеймінтіе і заблокували рух транспорту, звільнити проїжджу частину. Протягом усього вечора поліція затримала 141 екоактивіста, які не виконали їхню вимогу.

Усього на акцію протесту перед будівлею парламенту вийшли сотні людей. Рух транспорту було перекрито протягом кількох годин.

Як заявила одна з учасниць демонстрації, активісти планують і далі проводити акцію протесту у центрі Гельсінкі, доки уряд не оголосить надзвичайний кліматичний стан у країні.

Представники різних парламентських партій засудили дії руху Elokapina, зазначаючи, що перекриття дороги в центрі міста обмежує права і свободу багатьох інших громадян.

Додамо, що поліція ще до початку акції протесту закликала учасників провести демонстрацію в іншому місці, де вона не створювала б таких перешкод для руху.

Нагадаємо

11 вересня у столиці Сербії відбулися масові протести, спрямовані на захист довкілля. 

На вулиці Белграду вийшло приблизно 2 тис. людей, які закликали уряд не давати міжнародній компанії Rio Tinto дозволу на створення літієвого рудника на заході країни.

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