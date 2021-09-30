В Хельсинки задержали более 140 экоактивистов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В столице Финляндии Хельсинки вчера вечером задержали 141 экоактивиста, которые заблокировали дорогу в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
В Хельсинки участники экологического движения Elokapina планировали устроить демонстрацию перед зданием парламента и в течение 10 дней требовать от правительства объявления чрезвычайной климатической ситуации в стране.
Однако акцию протеста экоактивистов, которая началась в среду вечером, остановила полиция.
Правоохранители призвали демонстрантов, которые разместились посреди улицы Маннерхейминтие и заблокировали движение транспорта, освободить проезжую часть. В течение всего вечера полиция задержала 141 экоактивиста, которые не выполнили их требование.
Всего на акцию протеста перед зданием парламента вышли сотни людей. Движение транспорта было перекрыто в течение нескольких часов.
Как заявила одна из участниц демонстрации, активисты планируют и дальше проводить акцию протеста в центре Хельсинки, пока правительство не объявит чрезвычайное климатическое положение в стране.
Представители разных парламентских партий осудили действия движения Elokapina, отмечая, что перекрытие дороги в центре города ограничивает права и свободы многих других граждан.
Добавим, что полиция еще до начала акции протеста призвала участников провести демонстрацию в другом месте, где она не создавала бы таких препятствий для движения.
Напомним
11 сентября в столице Сербии произошли массовые протесты, направленные на защиту окружающей среды.
На улице Белграда вышло примерно 2 тыс. человек, которые призывали правительство не давать международной компании Rio Tinto разрешения на создание литиевого рудника на западе страны.