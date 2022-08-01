У Гані підтверджено першу смерть від мавпячої віспи

Деталі

За словами представника охорони здоров'я доктора Еммануеля Кофі Дзоці, пацієнт, у якого 22 липня 2022 року було виявлено позитивний результат на вірус мавпячої віспи, помер 26 липня.

Він додав, що людина контактувала із 13 людьми.

Додамо

Загальна кількість підтверджених випадків спалаху віспи мавп у Гані становить 34. Розподіл інфікованих віком варіюється від 9 місяців до 41 року.

У п'ятницю, 22 липня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп міжнародною надзвичайною ситуацією.