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У Гані підтверджено першу смерть від мавпячої віспи

У Гані підтверджено першу смерть від мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 141098 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Гана у понеділок підтвердила першу смерть від мавпячої віспи. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

За словами представника охорони здоров'я доктора Еммануеля Кофі Дзоці, пацієнт, у якого 22 липня 2022 року було виявлено позитивний результат на вірус мавпячої віспи, помер 26 липня.

Він додав, що людина контактувала із 13 людьми.

Додамо

Загальна кількість підтверджених випадків спалаху віспи мавп у Гані становить 34. Розподіл інфікованих віком варіюється від 9 місяців до 41 року.

У п'ятницю, 22 липня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп міжнародною надзвичайною ситуацією.

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