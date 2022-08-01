В Гане подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

Детали

По словам представителя здравоохранения доктора Эммануэля Кофи Дзоци, пациент, у которого 22 июля 2022 года был обнаружен положительный результат на вирус обезьяньей оспы, умер 26 июля.

Он добавил, что человек контактировал с 13 людьми.

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Общее количество подтвержденных случаев вспышки оспы обезьян в Гане составляет 34. Распределение инфицированных возрастом варьируется от 9 месяцев до 41 года.

В пятницу, 22 июля, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией.