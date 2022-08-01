В Гане подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Гана в понедельник подтвердила первую смерть от обезьяньей оспы. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
По словам представителя здравоохранения доктора Эммануэля Кофи Дзоци, пациент, у которого 22 июля 2022 года был обнаружен положительный результат на вирус обезьяньей оспы, умер 26 июля.
Он добавил, что человек контактировал с 13 людьми.
Добавим
Общее количество подтвержденных случаев вспышки оспы обезьян в Гане составляет 34. Распределение инфицированных возрастом варьируется от 9 месяцев до 41 года.
В пятницу, 22 июля, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией.