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У Гамбурзі проходять слухання трибуналу: Україна надала перші аргументи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Гамбурзі розпочались слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків. Від української делегації першою взяла слово заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль та розповіла про захоплення Росією українських суден та їх екіпаж 25 листопада 2018 року, передає кореспондент УНН.

"Спір між сторонами стосується незаконного та триваючого захоплення та затримання Російською Федерацією українських військових кораблів "Бердянськ" та "Нікополь", а також українського військово-морського судна "Яни Капу" 25 листопада 2018 року у Чорному морі. Затримані були не лише ці кораблі, а й 24 члени їхніх екіпажів. У результаті цього захоплення і затримання Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права", - сказала заступник міністра.

Дипломат наголосила, що Україна ініціювала арбітражне провадження відповідно до Додатку VII до Конвенції задля отримання правового захисту від цих порушень.

"Сьогодні ми стоїмо перед Трибуналом з проханням використати ваше право відповідно до частини 5 статті 290 Конвенції та застосувати тимчасові заходи з огляду на невідкладний характер ситуації", - закликала вона.

Звертаючись до Президента та членів Трибуналу, Зеркаль зазначила, що українські військово-морські судна продовжують утримуватися Росією вже 6 місяців, а щодо членів екіпажів суден проводиться розслідування, вони утримуються у в’язниці "Лефортово" у Москві.

Заступник міністра назвала членам трибуналу ім’я кожного захопленого моряка.

"Ці військовослужбовці переслідуються за вчинення кримінального правопорушення – незаконного перетину державного кордону Російської Федерації, щодо них проводяться заходи досудового розслідування. Їх затримання двічі було продовжено російськими судами. Вдруге це було лише три тижні тому, через два дні після того, як Україна подала на розгляд цього Трибуналу свій запит про застосування тимчасових заходів. Це лише додатковий приклад послідовної неповаги Росії до міжнародного права", - наголосила вона.

Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

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