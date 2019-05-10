В Гамбурге проходят слушания трибунала: Украина предоставила первые аргументы

"Спор между сторонами касается незаконного и продолжающегося захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей "Бердянск" и "Никополь", а также украинского военно-морского судна "Яны Капу" 25 ноября 2018 года в Черном море. Задержанные были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву", - сказала замминистра.

Дипломат подчеркнула, что Украина инициировала арбитражное производство в соответствии с Приложением VII к Конвенции для получения правовой защиты от этих нарушений.

"Сегодня мы стоим перед Трибуналом с просьбой использовать ваше право в соответствии с частью 5 статьи 290 Конвенции и применить временные меры с учетом неотложный характер ситуации", - призвала она.

Обращаясь к Президенту и членов Трибунала, Зеркаль отметила, что украинские военно-морские суда продолжают удерживаться Россией уже 6 месяцев, а в отношении членов экипажей судов проводится расследование, они содержатся в тюрьме "Лефортово" в Москве.

Заместитель министра назвала членам трибунала имя каждого захваченного моряка.

"Эти военнослужащие преследуются за совершение уголовного преступления - незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, по ним проводятся мероприятия досудебного расследования. Их задержание дважды был продлен российскими судами. Второй раз это было лишь три недели назад, через два дня после того, как Украина подала на рассмотрение этого Трибунала запрос о применении временных мер. Это лишь дополнительный пример последовательной неуважения России с международным правом", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение о моряков до конца мая.