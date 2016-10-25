У ФРН заявили про причетність росіян до фінансування тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Під час проведення антитерористичної операції у Німеччині, правоохоронці заявили, що 13 громадян Росії підозрюються у фінансуванні терористичних ісламістських угруповань, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
“Слідство в ФРН в рамках проведення антитерористичної операції заявило, що 13 громадян РФ підозрюються в фінансуванні тероризму”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в кількох містах Німеччини провели антитерористичну спецоперацію.