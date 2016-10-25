В ФРГ заявили о причастности россиян к финансированию терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во время проведения антитеррористической операции в Германии, правоохранители заявили, что 13 граждан России подозреваются в финансировании террористических исламистских группировок, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Следствие по ФРГ в рамках проведения антитеррористической операции заявило, что 13 граждан РФ подозреваются в финансировании терроризма", - говорится в сообщении.
Напомним, в нескольких городах Германии провели антитеррористическую спецоперацию.