У французькому Ліоні пройшов всесвітній кулінарний конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Ліоні, що у Франції, пройшов всесвітній кулінарний конкурс "Золотий Бокюз", передає УНН з посиланням на Euronews.
Зазначається, що у конкурсі перемогла команда із США на чолі з Метью Пітерсом. Компанію американцям на подіумі склали кухарі з Норвегії та Ісландії.
Повідомляється, що це був ювілейний 30-й кулінарний конкурс, який відбувся у Ліоні.
Як повідомляв УНН, угорських кухарів - команду шефа Томаша Селя - назвали найкращими в світі і вручили їм “Золотого Бокюза”, що в світі високої кухні прирівнюють до “Оскара” або “Золотої пальмової гілки” в кіноіндустрії.