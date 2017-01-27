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У французькому Ліоні пройшов всесвітній кулінарний конкурс

У французькому Ліоні пройшов всесвітній кулінарний конкурс

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Ліоні, що у Франції, пройшов всесвітній кулінарний конкурс "Золотий Бокюз", передає УНН з посиланням на Euronews.

Зазначається, що у конкурсі перемогла команда із США на чолі з Метью Пітерсом. Компанію американцям на подіумі склали кухарі з Норвегії та Ісландії.

Повідомляється, що це був ювілейний 30-й кулінарний конкурс, який відбувся у Ліоні.

Як повідомляв УНН, угорських кухарів - команду шефа Томаша Селя - назвали найкращими в світі і вручили їм “Золотого Бокюза”, що в світі високої кухні прирівнюють до “Оскара” або “Золотої пальмової гілки” в кіноіндустрії.

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