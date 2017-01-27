Во французском Лионе прошел всемирный кулинарный конкурс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Лионе, что во Франции, прошел всемирный кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", передает УНН со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что в конкурсе победила команда из США во главе с Мэтью Питерсом. Компанию американцам на подиуме составили повара из Норвегии и Исландии.
Сообщается, что это был юбилейный 30-й кулинарный конкурс, который состоялся в Лионе.
Как сообщал УНН, венгерских поваров - команду шефа Томаша Селя - назвали лучшими в мире и вручили им "Золотого Бокюза", что в мире высокой кухни приравнивают к "Оскару" или "Золотой пальмовой ветви" в киноиндустрии.