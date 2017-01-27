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Во французском Лионе прошел всемирный кулинарный конкурс

Во французском Лионе прошел всемирный кулинарный конкурс

Киев • УНН

 • 10498 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Лионе, что во Франции, прошел всемирный кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", передает УНН со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что в конкурсе победила команда из США во главе с Мэтью Питерсом. Компанию американцам на подиуме составили повара из Норвегии и Исландии.

Сообщается, что это был юбилейный 30-й кулинарный конкурс, который состоялся в Лионе.

Как сообщал УНН, венгерских поваров - команду шефа Томаша Селя - назвали лучшими в мире и вручили им "Золотого Бокюза", что в мире высокой кухни приравнивают к "Оскару" или "Золотой пальмовой ветви" в киноиндустрии.

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