У Франції зняли відео про життєвий шлях князівни Анни Київської
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Культурний центр Анни Київської у Франції за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння заповідника "Софія Київська" зняв відео про життєвий шлях Анни Ярославівни, князівни Київської Русі. Про це Centre Culturel Anne de Kyiv інформує у Facebook, передає УНН.
"Пам'ятаєте, ми обіцяли кіно? А от і воно! Пройдіться старовинними вулицями Санлісу, завітайте до прекрасної Софії Київської та Центру Анни Київської. Ви пройдете стежками Анни Ярославни, почуєте її історію та здобудете унікальний досвід. Адже не кожен може побувати у Франції та Україні за 5 хвилин чи видертись під купол Софії Київської", - йдеться у повідомленні.
Відео можна переглянути на моніторі чи телефоні, роззираючись на 360 градусів. Для максимального ефекту історію Анни Київської радять дивитись у окулярах віртуальної реальності.
Як повідомляв УНН, раніше кримськотатарський орнамент "Орнек" внесли до переліку культурної спадщини України, та в наступному році Міністерство культури має намір подати номінаційне досьє для включення його до світової спадщини ЮНЕСКО.