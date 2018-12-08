Во Франции сняли видео о жизненном пути княжны Анны Киевской

"Помните, мы обещали кино? А вот и оно! Пройдитесь по старинным улицам Санлиса, посетите прекрасную Софию Киевскую и Центр Анны Киевской. Вы пройдете тропами Анны Ярославны, услышите ее историю и получите уникальный опыт. Ведь не каждый может побывать во Франции и Украине за 5 минут или взобраться под купол Софии Киевской", - говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть на мониторе или телефоне, оглядываясь на 360 градусов. Для максимального эффекта историю Анны Киевской советуют смотреть в очках виртуальной реальности.

Как сообщал УНН, ранее крымскотатарский орнамент "Орнек" внесли в перечень культурного наследия Украины, и в следующем году Министерство культуры намерено подать номинационное досье для включения его в мировое наследие ЮНЕСКО.