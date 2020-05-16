У Франції "жовті жилети" поновили протестні акції

"Близько трьох десятків "жовтих жилетів" та представників системи вуличної медицини зібралися цієї суботи на площі де ла Борш у Страсбурзі", – пише видання.

Однак подібні дії влада зустріла вороже, оскільки в країні діють жорсткі протикоронавірусні обмеження.

"В умовах кризи охорони здоров'я такі заходи сприяють поширенню коронавірусу. Подібні збори обмежені виключно до 10 осіб, які не дотримувалися. Одного з демонстрантів заарештували", - повідомила префект регіону Гранд-Ест Джосіяна Шевальє.

Зазначається, що дотримуючись заборони маніфестацій, активісти розподілилися на кілька осередків протестів і з’являлися у різний час у декількох місцях. Дії протестувальників контролювала поліція, яка регулярно перевіряла документи учасників акцій.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Франції затримали підозрюваного в організації геноциду в Руанді.