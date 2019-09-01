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У Франції збій в системі польотів привів до затримки авіарейсів

У Франції збій в системі польотів привів до затримки авіарейсів

Київ • УНН

 • 9715 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Франції відбувся комп'ютерний збій в системі подання планів польотів, в результаті чого авіарейси затримували на території всієї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління цивільної авіації країни (DGAC).

Повідомляється, що неполадки в автоматизованій системі виникли минулої ночі приблизно о 02:30 (03:30 за київським часом). У відомстві зазначили, що дана поломка ніяк не позначилася на безпеці пасажирів. Фахівцям вдалося відновити систему до 11:30 (12:30 за київським часом). Зараз фахівці займаються розслідуванням причин події.

Збій привів до затримок на всіх рейсах від півгодини до півтори години. З урахуванням очікуваного у вихідний день трафіку в аеропортах країни, а також накопичених зрушень у розкладі затримки авіарейсів повинні були зменшитися протягом дня.

Нагадаємо, аварія Boeing 777 спровокувала затримки в аеропорту у Франції.

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