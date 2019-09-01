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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115167 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125938 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117304 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122681 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126777 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150867 просмотра

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Во Франции сбой в системе полетов привел к задержке авиарейсов

Во Франции сбой в системе полетов привел к задержке авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 9715 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во Франции состоялся компьютерный сбой в системе подачи планов полетов, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны (DGAC).

Сообщается, что неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 по киевскому времени). В ведомстве отметили, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему до 11:30 (12:30 по киевскому времени). Сейчас специалисты занимаются расследованием причин происшествия.

Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в выходной день трафика в аэропортах страны, а также накопленных сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны были уменьшиться в течение дня.

Напомним, авария Boeing 777 спровоцировала задержки в аэропорту во Франции.

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