Во Франции сбой в системе полетов привел к задержке авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во Франции состоялся компьютерный сбой в системе подачи планов полетов, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны (DGAC).
Сообщается, что неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 по киевскому времени). В ведомстве отметили, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему до 11:30 (12:30 по киевскому времени). Сейчас специалисты занимаются расследованием причин происшествия.
Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в выходной день трафика в аэропортах страны, а также накопленных сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны были уменьшиться в течение дня.
Напомним, авария Boeing 777 спровоцировала задержки в аэропорту во Франции.