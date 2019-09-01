Во Франции сбой в системе полетов привел к задержке авиарейсов

Сообщается, что неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 по киевскому времени). В ведомстве отметили, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему до 11:30 (12:30 по киевскому времени). Сейчас специалисты занимаются расследованием причин происшествия.

Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в выходной день трафика в аэропортах страны, а также накопленных сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны были уменьшиться в течение дня.

Напомним, авария Boeing 777 спровоцировала задержки в аэропорту во Франции.