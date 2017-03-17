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У Франції затримали ще одну людину через стрілянини у школі

У Франції затримали ще одну людину через стрілянини у школі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Поліція затримала ще одну людину у зв'язку з розслідуванням інциденту зі стріляниною в школі у Грассі на півдні Франції, передає УНН з посиланням на BFMTV.

Зазначається, що затриманий є братом першого підозрюваного - 17-річного школяра, який був заарештований вчора, 16 березня.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини, яку вчинив студент 17 років у французькій школі у Грассі, постраждали вісім осіб, поліція вже затримала нападника.

Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ винуватцем є син депутата муніципальної ради Кілліана Б. (Killian B).

Також стало відомо, що підліток, який поранив кількох людей в ліцеї міста Грасс на півдні Франції, виявився “шанувальником” своїх американських однолітків, які в 1999 році влаштували бійню в школі міста Колумбіна (в квітні 1999 року від рук двох підлітків загинули 12 однолітків і вчитель).

Українські Національні Новини

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