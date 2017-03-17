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Во Франции задержали еще одного человека из-за стрельбы в школе

Во Франции задержали еще одного человека из-за стрельбы в школе

Киев • УНН

 • 8594 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Полиция задержала еще одного человека в связи с расследованием инцидента со стрельбой в школе в Грассе на юге Франции, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что задержанный является братом первого подозреваемого - 17-летнего школьника, который был арестован вчера, 16 марта.

Напомним, в результате стрельбы, которую устроил 17-летний студент во французской школе в Грассе, пострадали восемь человек, полиция уже задержала нападавшего.

Как сообщал УНН, по данным СМИ виновником является сын депутата муниципального совета Киллиана Б. (Killian B).

Также стало известно, что подросток, который ранил нескольких человек в лицее города Грасс на юге Франции, оказался "поклонником" американских сверстников, которые в 1999 году устроили бойню в школе города Колумбина (в апреле 1999 года от рук двух подростков погибли 12 сверстников и учитель).

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