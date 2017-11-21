У Франції затримали російського сенатора у справі про відмивання грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції, повідомив РІА Новини представник дипмісії, передає УНН.
"Сулейман Керімов був затриманий в понеділок увечері в аеропорту Ніцци, його доставили в поліцейську дільницю. Співробітники канцелярії генконсульства в Вільфранш-сюр-Мер терміново прибули до аеропорту, потім домоглися зустрічі з Керімовим, яка пройшла в ніч на вівторок в поліцейській дільниці Ніцци", - сказало джерело.
Представник посольства не уточнив, в зв'язку з чим був затриманий російський сенатор, і не став робити прогнозів щодо подальшого розвитку подій.
"Ми знаходимося в постійному контакті з місцевою владою і добиваємося його звільнення", - заявив він.
У свою чергу, за інформацією Reuters з посиланням на представника французької прокуратури.
"Його затримали для допиту у справі про відмивання грошей при податковому шахрайстві", - заявили в прокуратурі.