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У Франції затримали російського сенатора у справі про відмивання грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції, повідомив РІА Новини представник дипмісії, передає УНН.

"Сулейман Керімов був затриманий в понеділок увечері в аеропорту Ніцци, його доставили в поліцейську дільницю. Співробітники канцелярії генконсульства в Вільфранш-сюр-Мер терміново прибули до аеропорту, потім домоглися зустрічі з Керімовим, яка пройшла в ніч на вівторок в поліцейській дільниці Ніцци", - сказало джерело.

Представник посольства не уточнив, в зв'язку з чим був затриманий російський сенатор, і не став робити прогнозів щодо подальшого розвитку подій.

"Ми знаходимося в постійному контакті з місцевою владою і добиваємося його звільнення", - заявив він.

У свою чергу, за інформацією Reuters з посиланням на представника французької прокуратури.

"Його затримали для допиту у справі про відмивання грошей при податковому шахрайстві", - заявили в прокуратурі.

Українські Національні Новини

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