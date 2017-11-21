Во Франции задержали российского сенатора по делу об отмывании денег

"Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы", — сказал источник.

Представитель посольства не уточнил, в связи с чем был задержан российский сенатор, и не стал делать прогнозов относительно дальнейшего развития событий.

"Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения", — заявил он.

В свою очередь, по информации Reuters со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

"Его задержали для допроса по делу об отмывании денег при налоговом мошенничестве", - заявили в прокуратуре.