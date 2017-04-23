У Франції закрились більшість виборчих дільниць

У Франції завершується перший тур президентських виборів.

За даними МВС, станом на 17:00 (18:00 за Києвом) явка виборців становила 69,42 %.

Всього на території країни зареєстровано 45,67 млн виборців і 1,3 мільйона французів, що живуть за кордоном.

Французи у неділю обирають поміж 11 кандидатів.

Як повідомляв УНН, у Франції стартував перший тур президентських виборів.