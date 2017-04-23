У Франції закрились більшість виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Виборчі дільниці на виборах президента Франції закрилися на більшій частині території метрополії, у великих містах, продовжать працювати до 20.00 (21.00 за київським часом), передає УНН.
У Франції завершується перший тур президентських виборів.
За даними МВС, станом на 17:00 (18:00 за Києвом) явка виборців становила 69,42 %.
Всього на території країни зареєстровано 45,67 млн виборців і 1,3 мільйона французів, що живуть за кордоном.
Французи у неділю обирають поміж 11 кандидатів.
Як повідомляв УНН, у Франції стартував перший тур президентських виборів.