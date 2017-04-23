Во Франции закрылись большинство избирательных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Избирательные участки на выборах президента Франции закрылись на большей части территории метрополии, в больших городах, продолжат работать до 20.00 (21.00 по киевскому времени), передает УНН.
Во Франции завершается первый тур президентских выборов.
По данным МВД, по состоянию на 17:00 (18:00 по Киеву) явка избирателей составила 69,42%.
Всего на территории страны зарегистрировано 45670000 избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.
Французы в воскресенье выбирают между 11 кандидатов.
Как сообщал УНН, во Франции стартовал первый тур президентских выборов.