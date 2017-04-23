Во Франции закрылись большинство избирательных участков

Во Франции завершается первый тур президентских выборов.

По данным МВД, по состоянию на 17:00 (18:00 по Киеву) явка избирателей составила 69,42%.

Всего на территории страны зарегистрировано 45670000 избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.

Французы в воскресенье выбирают между 11 кандидатов.

Как сообщал УНН, во Франции стартовал первый тур президентских выборов.