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У Франції заарештували 7 колишніх членів ліворадикальних організацій з Італії, винних у терактах

У Франції заарештували 7 колишніх членів ліворадикальних організацій з Італії, винних у терактах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Франції затримали сімох колишніх членів ліворадикальних організацій з Італії, у тому числі "Червоних бригад", засуджених на батьківщині до тривалих термінів ув'язнення за тероризм. Ще троє знаходяться в розшуку. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Арешти відбулися після переговорів глав МВС двох країн і телефонної розмови прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі з французьким президентом Емануелем Макроном. У Парижі підкреслили, що Франція також "страждає" від тероризму і згідна з тим, що правосуддя повинно здійснитися.

Тепер Франція повинна провести необхідні юридичні процедури, щоб видати заарештованих Італії. Всіх визнали винними в терактах, які ультраліві здійснювали з кінця 1960-х по початок 1980-х років. Серед них п'ять колишніх членів угруповання "Червоні бригади", яка в 1978 році викрала і вбила італійського прем'єра Альдо Моро.

Заарештовані скористалися політикою, яку з середини 1980-х років проводив уряд французького президента Франсуа Міттерана. У Парижі заявляли, що італійське правосуддя не відповідає європейським нормам, і не видавали ультралівих терористів за умови, що ті відмовляться від насильства.

Серед заарештованих французькою владою Роберта Капеллі і Марина Петрелла, засуджені на довічне ув'язнення за причетність до вбивства генерала Енріко Гаваліджі в 1980 році. Капеллі також визнали винною у вбивстві охоронця і пораненні двох поліцейських. Петрелла вважають співучасницею викрадення в 1980 році чиновника міністерства юстиції, якого протримали в неволі більше місяця.

Решта заарештовані також засуджені в Італії за вбивства і замахи на вбивства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Парижем напали на відділок і зарізали поліцейську: відкрито справу про тероризм

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