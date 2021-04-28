Во Франции арестовали 7 бывших членов леворадикальных организаций из Италии, виновных в терактах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во Франции задержали семерых бывших членов леворадикальных организаций из Италии, в том числе "Красных бригад", осужденных на родине к длительным срокам заключения за терроризм. Еще трое находятся в розыске. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Аресты произошли после переговоров глав МВД двух стран и телефонного разговора премьер-министра Италии Марио Драги с французским президентом Эмануэлем Макроном. В Париже подчеркнули, что Франция также "страдает" от терроризма и согласна с тем, что правосудие должно свершиться.
Теперь Франция должна провести необходимые юридические процедуры, чтобы выдать арестованных Италии. Всех признали виновными в терактах, которые ультралевые осуществляли с конца 1960-х по начало 1980-х годов. Среди них пять бывших членов группировки "Красные бригады", которая в 1978 году похитила и убила итальянского премьера Альдо Моро.
Арестованные воспользовались политикой, с середины 1980-х годов которую проводило правительство французского президента Франсуа Миттерана. В Париже заявляли, что итальянское правосудие не соответствует европейским нормам, и не выдавали ультралевых террористов при условии, что те откажутся от насилия.
Среди арестованных французскими властями Роберта Капелли и Марина Петрелла, осужденые на пожизненное заключение за причастность к убийству генерала Энрико Гавалиджи в 1980 году. Капелле также признали виновной в убийстве охранника и ранении двух полицейских. Петреллу считают соучастницей похищения в 1980 году чиновника министерства юстиции, которого продержали в неволе более месяца.
Остальные арестованные также осужденные в Италии за убийства и покушения на убийства.
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