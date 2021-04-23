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Під Парижем напали на відділок і зарізали поліцейську: відкрито справу про тероризм

Під Парижем напали на відділок і зарізали поліцейську: відкрито справу про тероризм

Київ • УНН

 • 19842 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У французькому місті Рамбує під Парижем уродженець Тунісу напав з ножем на співробітницю поліції, після чого вона померла. Місцева прокуратура відкрила за фактом справу про тероризм. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, AP та місцеві ЗМІ.

Цитата:

"Співробітник поліції став жертвою нападу з ножем у поліцейському відділку у Рамбує, куди я прямую", - написав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен в своєму мікроблозі в Twitter.

Деталі

Французька прокуратура почала розслідування щодо тероризму у зв'язку зі смертельним пораненням французької поліцейської у відділку недалеко від історичного замку Рамбує під Парижем. Колеги-офіцери застрелили підозрюваного в нападі на місці події.

Представник національної поліції повідомив AP, що особа і мотиви нападника не були встановлені відразу. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що нападником був 36-річний виходець з Тунісу, раніше не відомий спецслужбам. Він нібито прибув до Франції у 2009 році.

За даними місцевих ЗМІ, напад стався близько 14:20 за місцевим часом. Представник поліції повідомив, що поліцейською була 49-річна адміністративний службовець відділку, мати двох дітей. Нібито вона поверталася з перерви на роботу.

За попередніми даними, жертва отримала два ножових поранення в горло.

Національна антитерористична прокуратура заявила, що взяла на себе справу і почала розслідування вбивства особи, яка представляє державну владу, у зв'язку з підозрою терористичного угруповання.

Водночас, за словами прокурора з боротьби з тероризмом, якого цитують ЗМІ, нападник прибув на місце події до нападу. Прокурор, якого цитує BFM TV, пояснив, що за справу взялася саме антитерористична прокуратура з наступних причин: "сам хід фактів, який включає в себе елементи ідентифікації. Також реалізація фактів,.. спосіб вчинення злочину, особа потерпілого, а також зауваження, зроблені виконавцем у момент реалізації фактів".

Так, нападник крикнув "Аллах Акбар", повідомило AFP джерело, близьке до розслідування.

Напад стався на північний захід від Парижа, прямо в поліцейському відділку в тихому житловому районі міста Рамбує, приблизно в 750 метрах від колишнього королівського маєтку, який іноді використовується для міжнародних мирних переговорів.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманен і інші високопосадовці відвідали місце нападу, щоб продемонструвати свою підтримку поліції.

Доповнення

Франція в минулому вже стикалася зі смертоносними нападами на поліцію, у тому числі з боку ісламських екстремістів.

Напад стався в той час, коли уряд президента Франції Еммануеля Макрона посилив свою безпекову політику на тлі занепокоєння виборців з приводу злочинності і скарг поліції на те, що вони перебувають у небезпеці, яка наростає. Макрон може зіткнутися з викликом з боку французького ультраправого лідера Марін Ле Пен, якщо він вирішить домагатися другого терміну на президентських виборах у Франції в наступному році, відзначає AP.

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