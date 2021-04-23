Под Парижем напали на участок и зарезали полицейскую: возбуждено дело о терроризме

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"Сотрудник полиции стал жертвой нападения с ножом в полицейском участке в Рамбуйе, куда я направляюсь", - написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем микроблоге в Twitter.

Детали

Французская прокуратура начала расследование по терроризму в связи со смертельным ранением французской полицейской в отделении недалеко от исторического замка Рамбуйе под Парижем. Коллеги-офицеры застрелили подозреваемого в нападении на месте происшествия.

Представитель национальной полиции сообщил AP, что лицо и мотивы нападавшего не были установлены сразу. При этом местные СМИ сообщают, что нападавшим был 36-летний выходец из Туниса, ранее не известный спецслужбам. Он якобы прибыл во Францию в 2009 году.

По данным местных СМИ, нападение произошло около 14:20 по местному времени. Представитель полиции сообщил, что полицейской была 49-летняя административный служащий участка, мать двоих детей. Якобы она возвращалась с перерыва на работу.

По предварительным данным, жертва получила два ножевых ранения в горло.

Национальная антитеррористическая прокуратура заявила, что взяла на себя дело и начала расследование убийства лица, представляющего государственную власть, в связи с подозрением террористической группы.

В то же время, по словам прокурора по борьбе с терроризмом, которого цитируют СМИ, нападавший прибыл на место происшествия до нападения. Прокурор, которого цитирует BFM TV, объяснил, что за дело взялась именно антитеррористическая прокуратура по следующим причинам: "сам ход фактов, который включает в себя элементы идентификации. Также реализация фактов,.. способ совершения преступления, личность потерпевшего, а также замечания, сделанные исполнителем в момент реализации фактов".

Так, нападавший крикнул "Аллах Акбар", сообщил AFP источник, близкий к расследованию.

Нападение произошло на северо-запад от Парижа, прямо в полицейском участке в тихом жилом районе города Рамбуйе, примерно в 750 метрах от бывшего королевского имения, которое иногда используется для международных мирных переговоров.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр внутренних дел Джеральд Дарманен и другие высокопоставленные должностные лица посетили место нападения, чтобы продемонстрировать свою поддержку полиции.

Дополнение

Франция в прошлом уже сталкивалась со смертоносными нападениями на полицию, в том числе со стороны исламских экстремистов.

Нападение произошло в то время, когда правительство президента Франции Эммануэля Макрона усилило свою политику по безопасности на фоне беспокойства избирателей по поводу преступности и жалоб полиции на то, что они находятся в растущей опасности. Макрон может столкнуться с вызовом со стороны французского ультраправого лидера Марин Ле Пен, если он решит добиваться второго срока на президентских выборах во Франции в следующем году, отмечает AP.