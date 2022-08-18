У Франції цієї осені прогнозують нову хвилю COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Як повідомляє президент французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професор імунології Бріжит Отран, епідемія COVID-19 не завершилася, а також прогнозує складну осінь. Про це інформує BFMTV, передає УНН.
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“Найбільш вірогідний сценарій - пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени”, – каже Отран.
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Це, за її інформацією, не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, оскільки ще є “важелі активації” для боротьби з вірусом.
Вона додала, що, за останніми даними, щонайменше 79,6% французів отримали всі необхідні дози, але нинішні темпи вакцинації є надто повільними.
Очолюваний нею Комітет консультуватиме уряд щодо розширення доступу до ліків і вакцин.
Нагадаємо
Кількість смертей від коронавірусу у світі за чотири тижні зросла на 35%.