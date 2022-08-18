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Во Франции этой осенью прогнозируют новую волну COVID-19

Киев • УНН

 • 167731 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Как сообщает президент французского Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья, профессор иммунологии Брижит Отран, эпидемия COVID-19 не завершилась, а также прогнозирует сложную осень. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.

Во Франции этой осенью прогнозируют новую волну COVID-19

Цитата

“Наиболее вероятный сценарий – пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом, или с возвращением холодов? Мы не прорицатели, но почти точно будет волна осенью”, – говорит Отран.

Детали

Это, по ее информации, не означает увеличения смертей или серьезности болезни, поскольку еще есть "рычаги активации" для борьбы с вирусом.

Она добавила, что, по последним данным, по меньшей мере 79,6% французов получили все необходимые дозы, но нынешние темпы вакцинации есть слишком медленными.

Возглавляемый ею Комитет будет консультировать правительство по расширению доступа к лекарствам и вакцинам.

Напомним 

Количество смертей от коронавируса в мире за четыре недели возросло на 35%.

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