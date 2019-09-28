У Франції суд заборонив назвати дитину ім'ям Джихад

"Суд не приймає це ім'я, тому що вважає, що воно може бути шкідливим для дитини і принесе їй проблеми", - йдеться в рішенні суду.

За словами джерела французького агентства в судових колах, батьки дитини вибрали йому нове ім'я - Джахід, яке на арабській мові має те ж значення - сила і сміливість, проте не пов'язано з поняттям війни.

Нагадаємо, що два роки тому, аналогічний випадок стався у французькому місті Тулуза. 23 жовтня 2017 роки там розпочався судовий розгляд у зв'язку з рішенням пари також назвати свою дитину Джихадом.

У вересні 2013 року французький апеляційний суд виніс умовний вирок місцевій жительці, що відправила трирічну дитину в дитсадок в футболці з написом "Я бомба" на грудях і "Джихад, народжений 11 вересня" на спині. Хлопчика звуть Джихад, і він дійсно народився 11 вересня. За словами матері, ніякого зв'язку з терактами 11 вересня 2001 року в її діях не було, і що вона всього лише хотіла відзначити день народження сина.

Нагадаємо, родина з Санкт-Петербургу назвала новонароджену дочку ім'ям Росія.