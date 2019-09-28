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Во Франции суд запретил назвать ребенка именем Джихад

Киев • УНН

 • 10149 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во французском городе Дижон местный суд запретил называть ребенка именем Джихад, сославшись на то, что такое имя может вызвать негативную реакцию общественности и тем самым навредить ребенку. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Во Франции суд запретил назвать ребенка именем Джихад

"Суд не принимает это имя, потому что считает, что оно может быть вредным для ребенка и принесет ему проблемы", - говорится в решении суда.

По словам источника французского агентства в судебных кругах, родители ребенка выбрали ему новое имя - Джахид, которое на арабском языке имеет то же значение - сила и смелость, однако не связано с понятием войны.

Напомним, что два года назад, аналогичный случай произошел во французском городе Тулуза. 23 октября 2017 года там начался судебный процесс в связи с решением пары также назвать своего ребенка Джихадом.

В сентябре 2013 года французский апелляционный суд вынес условный приговор местной жительнице, которая отправила трехлетнего ребенка в детсад в футболке с надписью "Я бомба" на груди и "Джихад, родившийся 11 сентября" на спине. Мальчика зовут Джихад, и он действительно родился 11 сентября. По словам матери, никакой связи с терактами 11 сентября 2001 года в ее действиях не было, и она всего лишь хотела отметить день рождения сына.

Напомним, семья из Санкт-Петербурга назвала новорожденную дочь именем Россия.

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