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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Родина з Санкт-Петербургу назвала новонароджену дочку ім'ям Росія

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Незвичайне ім'я дала новонародженої доньці родина з Санкт-Петербургу. У Невському районному РАГСі зареєстрували новонароджену дівчинку під ім'ям Росія. Про це пише російське видання "Фонтанка", передає УНН.

Родина з Санкт-Петербургу назвала новонароджену дочку ім'ям Росія

За словами батька дівчинки, чиє прізвище Русскіх, сім'я спочатку хотіла вибрати для дівчинки креативне ім'я. Брали курс на православ'я і патріотизм. Одним з варіантів, який підказали родичі, було ім'я Росіяна.

"Ми хотіли ім'я, пов'язане з Росією, багато в чому через наше прізвище. Росіяна мені не дуже сподобалося через те, що, на мою думку, має відношення до державної приналежності, а Росія - вона різна. Велика, холодна, тепла, з різноманітною природою, культурою. Ім'я було вибрано з внутрішніх переконань. Нам хотілося, щоб в подальшому у доньки був простір для вибору і самовизначення", - розповів видання Михайло Російських.

У родині підростає ще одна дитина на ім'я Марсель - син подружжя від першого шлюбу Михайла.

Нагадаємо, найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх дітей у першій половині 2019 року, стали Анастасія і Артем.

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