Родина з Санкт-Петербургу назвала новонароджену дочку ім'ям Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Незвичайне ім'я дала новонародженої доньці родина з Санкт-Петербургу. У Невському районному РАГСі зареєстрували новонароджену дівчинку під ім'ям Росія. Про це пише російське видання "Фонтанка", передає УНН.
За словами батька дівчинки, чиє прізвище Русскіх, сім'я спочатку хотіла вибрати для дівчинки креативне ім'я. Брали курс на православ'я і патріотизм. Одним з варіантів, який підказали родичі, було ім'я Росіяна.
"Ми хотіли ім'я, пов'язане з Росією, багато в чому через наше прізвище. Росіяна мені не дуже сподобалося через те, що, на мою думку, має відношення до державної приналежності, а Росія - вона різна. Велика, холодна, тепла, з різноманітною природою, культурою. Ім'я було вибрано з внутрішніх переконань. Нам хотілося, щоб в подальшому у доньки був простір для вибору і самовизначення", - розповів видання Михайло Російських.
У родині підростає ще одна дитина на ім'я Марсель - син подружжя від першого шлюбу Михайла.
Нагадаємо, найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх дітей у першій половині 2019 року, стали Анастасія і Артем.