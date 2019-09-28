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Семья из Санкт-Петербурга назвала новорожденную дочь именем Россия

Киев • УНН

 • 13884 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Необычное имя дала новорожденной дочери семья из Санкт-Петербурга. В Невском районном ЗАГСе зарегистрировали новорожденную девочку под именем Россия. Об этом пишет российское издание "Фонтанка", передает УНН.

Семья из Санкт-Петербурга назвала новорожденную дочь именем Россия

По словам отца девочки, чья фамилия Русских, семья сначала хотела выбрать для девочки креативное имя. Брали курс на православие и патриотизм. Одним из вариантов, который подсказали родственники, было имя Россияна.

"Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия - она разная. Большая, холодная, тепла, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери был простор для выбора и самоопределения", - рассказал изданию Михаил Русских.

В семье подрастает еще один ребенок по имени Марсель - сын супругов от первого брака Михаила.

Напомним, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в первой половине 2019 года, стали Анастасия и Артем.

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