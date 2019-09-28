Семья из Санкт-Петербурга назвала новорожденную дочь именем Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Необычное имя дала новорожденной дочери семья из Санкт-Петербурга. В Невском районном ЗАГСе зарегистрировали новорожденную девочку под именем Россия. Об этом пишет российское издание "Фонтанка", передает УНН.
По словам отца девочки, чья фамилия Русских, семья сначала хотела выбрать для девочки креативное имя. Брали курс на православие и патриотизм. Одним из вариантов, который подсказали родственники, было имя Россияна.
"Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия - она разная. Большая, холодная, тепла, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери был простор для выбора и самоопределения", - рассказал изданию Михаил Русских.
В семье подрастает еще один ребенок по имени Марсель - сын супругов от первого брака Михаила.
Напомним, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей в первой половине 2019 года, стали Анастасия и Артем.