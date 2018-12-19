У Франції створили віскі для тих, хто "за кермом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Французький стартап Arkay випустив безалкогольний віскі. Напій можна пити "за кермом", передає УНН з посиланням на sivpost.com.
Пляшка безалкогольного напою обійдеться в 40 дол. Для любителів випити "за кермом" роблять порції поменше, вартістю 15 дол.
"Напій абсолютно нешкідливий", - пише видання.
Також повідомляється, що напій можна змішувати з содовою. В таких же пропорціях, як і звичайний віскі.
"Схожість смаку з алкогольним віскі майже ідентична", - пише видання.
Як повідомляв УНН, коньяк "Коктебель" представив Україну на виставці ProWein China 2018 у Китаї.