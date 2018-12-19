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У Франції створили віскі для тих, хто "за кермом"

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Французький стартап Arkay випустив безалкогольний віскі. Напій можна пити "за кермом", передає УНН з посиланням на sivpost.com.

У Франції створили віскі для тих, хто "за кермом"

Пляшка безалкогольного напою обійдеться в 40 дол. Для любителів випити "за кермом" роблять порції поменше, вартістю 15 дол.

"Напій абсолютно нешкідливий", - пише видання.

Також повідомляється, що напій можна змішувати з содовою. В таких же пропорціях, як і звичайний віскі.

"Схожість смаку з алкогольним віскі майже ідентична", - пише видання.

Як повідомляв УНН, коньяк "Коктебель" представив Україну на виставці ProWein China 2018 у Китаї.

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