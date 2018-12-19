Во Франции создали виски для тех, кто “за рулем”
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Французский стартап Arkay выпустил безалкогольный виски. Напиток можно пить “за рулём”, передает УНН со ссылкой на sivpost.com.
Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в 40 долл. Для любителей выпить “за рулём”, делают порции поменьше, стоимостью 15 долл.
“Напиток абсолютно безвреден”, — пишет издание.
Также сообщается, что напиток можно смешивать с содовой. В таких же пропорциях, как и обычный виски.
“Схожесть вкуса с алкогольным виски почти идентична”, — пишет издание.
Как сообщал УНН, коньяк “Коктебель” представил Украину на выставке ProWein China 2018 в Китае.