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Во Франции создали виски для тех, кто “за рулем”

Киев • УНН

 • 15368 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Французский стартап Arkay выпустил безалкогольный виски. Напиток можно пить “за рулём”, передает УНН со ссылкой на sivpost.com.

Во Франции создали виски для тех, кто “за рулем”

Бутылка безалкогольного напитка обойдётся в 40 долл. Для любителей выпить “за рулём”, делают порции поменьше, стоимостью 15 долл.

“Напиток абсолютно безвреден”, — пишет издание.

Также сообщается, что напиток можно смешивать с содовой. В таких же пропорциях, как и обычный виски.

“Схожесть вкуса с алкогольным виски почти идентична”, — пишет издание.

Как сообщал УНН, коньяк “Коктебель” представил Украину на выставке ProWein China 2018 в Китае

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