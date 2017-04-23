У Франції стартував перший тур президентських виборів

Зазначається, що в Франції відкрилися понад 66,5 тисячі дільниць для голосування у першому турі виборів, більшість з яких закриються о 19.00 за місцевим часом (20.00 за Києвом). Проте, в окремих великих містах дільниці працюватимуть до 20.00.

Всього на території країни зареєстровано 45,67 млн виборців і 1,3 мільйона французів, що живуть за кордоном.

Французи у неділю обирають поміж 11 кандидатів.

Як повідомляв УНН, Е.Макрон випереджає М.Ле Пен на 2% за два дні до президентських виборів у Франції.