У Франції стартував перший тур президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Франції о 8 ранку за місцевим часом відкрилися дільниці для голосування на виборах президента, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Зазначається, що в Франції відкрилися понад 66,5 тисячі дільниць для голосування у першому турі виборів, більшість з яких закриються о 19.00 за місцевим часом (20.00 за Києвом). Проте, в окремих великих містах дільниці працюватимуть до 20.00.
Всього на території країни зареєстровано 45,67 млн виборців і 1,3 мільйона французів, що живуть за кордоном.
Французи у неділю обирають поміж 11 кандидатів.
Як повідомляв УНН, Е.Макрон випереджає М.Ле Пен на 2% за два дні до президентських виборів у Франції.