Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Отмечается, что в Франции открылись более 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов, большинство из которых закроются в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). Однако, в отдельных крупных городах участки будут работать до 20.00.

Всего на территории страны зарегистрировано 45,67 млн избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.

Французы в воскресенье выбирают между 11 кандидатов.

Как сообщал УНН, Е.Макрон опережает М.Ле Пен на 2% за два дня до президентских выборов во Франции .