У Франції розпочнуться теледебати між кандидатами у президенти

Центрист Еммануель Макрон та лідер ультраправих Марін Ле Пен, як очікується, перебуватимуть у центрі уваги в першому з трьох запланованих раундів дебатів перед найбільш непередбачуваними президентськими виборами у Франції за кілька десятиліть.

Одинадцять кандидатів, які представляють увесь політичний спектр від троцькістів до крайніх правих, змагатимуться за найвищу посаду в країні. Натомість, шестеро найменш популярних кандидатів не братимуть участь у телевізійних дискусіях.

Радники М.Ле Пен, яка разом з Е.Макроном очолює рейтинг симпатії французів у першому турі, проте суттєво поступається йому в другому, впевнені що вона безжально розкритикує “глобалістську” програму свого проєвропейського опонента.

Екс-міністр економіки Е.Макрон, як очікується, також зазнаватиме нападів з боку представника консерваторів Франсуа Фійона, який намагатиметься повернути собі прихильність виборців, які перейшли до центристів внаслідок його причетності до скандалу з компрометуючими витратами.

Результати опитувань свідчать, що Ф.Фійон, який раніше очолював перегони, поступається у першому раунді М.Ле Пен та Е.Макрону внаслідок викриття фактів грошових виплат парламентом його дружині та дітям, а також позик та коштовних подарунків особисто йому від заможних спонсорів.

Також у дебатах візьмуть участь двоє кандидатів від лівих політичних сил – соціаліст Бенуа Хамон та комуніст Жан-Лук Меленшон, які також сподіваються покращити свої позиції.

Дані соціологів свідчать, що на відміну від Нідерландів, де активність виборців на парламентських перегонах була майже рекордною та перевищила 80%, лише 65% французів планують голосувати в першому турі, що є вкрай низьким показником.

З них понад 40% не є стійкими прихильниками якогось кандидата.

За повідомленням французьких ЗМІ, телевізійні дебати відбудуть в ефірі телеканалу TF1 о 21-й годині за місцевим часом (22-га за Києвом).

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Франція відбудеться 23 квітня. Другий тур голосування запланований на 7 травня.

Як повідомляв УНН, за посаду президента Франції змагатимуться 11 кандидатів.