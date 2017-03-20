У Франції розпочнуться теледебати між кандидатами у президенти

ukru
Ексклюзив
09:26 • 37748 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 115190 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 178363 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 166076 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 169420 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 169527 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 235863 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 141757 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 118428 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 137671 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
59 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 102863 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 101800 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 98088 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 87230 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 71335 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 115190 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 178363 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 164309 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 235863 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 225613 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 103012 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 128563 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 154081 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 143258 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 173428 перегляди
Актуальне
У Франції розпочнуться теледебати між кандидатами у президенти

У Франції розпочнуться теледебати між кандидатами у президенти

Київ • УНН

 • 8061 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. На президентських перегонах у Франції розпочинається важливий етап телевізійних дебатів між п’ятьма кандидатами, що може суттєво вплинути на уподобання громадян, які 23 квітня вперше відвідають виборчі дільниці, передає УНН з посиланням на AFP.

Центрист Еммануель Макрон та лідер ультраправих Марін Ле Пен, як очікується, перебуватимуть у центрі уваги в першому з трьох запланованих раундів дебатів перед найбільш непередбачуваними президентськими виборами у Франції за кілька десятиліть.

Одинадцять кандидатів, які представляють увесь політичний спектр від троцькістів до крайніх правих, змагатимуться за найвищу посаду в країні. Натомість, шестеро найменш популярних кандидатів не братимуть участь у телевізійних дискусіях.

Радники М.Ле Пен, яка разом з Е.Макроном очолює рейтинг симпатії французів у першому турі, проте суттєво поступається йому в другому, впевнені що вона безжально розкритикує “глобалістську” програму свого проєвропейського опонента.

Екс-міністр економіки Е.Макрон, як очікується, також зазнаватиме нападів з боку представника консерваторів Франсуа Фійона, який намагатиметься повернути собі прихильність виборців, які перейшли до центристів внаслідок його причетності до скандалу з компрометуючими витратами.

Результати опитувань свідчать, що Ф.Фійон, який раніше очолював перегони, поступається у першому раунді М.Ле Пен та Е.Макрону внаслідок викриття фактів грошових виплат парламентом його дружині та дітям, а також позик та коштовних подарунків особисто йому від заможних спонсорів.

Також у дебатах візьмуть участь двоє кандидатів від лівих політичних сил – соціаліст Бенуа Хамон та комуніст Жан-Лук Меленшон, які також сподіваються покращити свої позиції.

Дані соціологів свідчать, що на відміну від Нідерландів, де активність виборців на парламентських перегонах була майже рекордною та перевищила 80%, лише 65% французів планують голосувати в першому турі, що є вкрай низьким показником.

З них понад 40% не є стійкими прихильниками якогось кандидата.

За повідомленням французьких ЗМІ, телевізійні дебати відбудуть в ефірі телеканалу TF1 о 21-й годині за місцевим часом (22-га за Києвом).

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Франція відбудеться 23 квітня. Другий тур голосування запланований на 7 травня.

Як повідомляв УНН, за посаду президента Франції змагатимуться 11 кандидатів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.41
Bitcoin
$85,146.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,110.90
Ethereum
$1,909.20