У Франції розпочнуться теледебати між кандидатами у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На президентських перегонах у Франції розпочинається важливий етап телевізійних дебатів між п’ятьма кандидатами, що може суттєво вплинути на уподобання громадян, які 23 квітня вперше відвідають виборчі дільниці, передає УНН з посиланням на AFP.
Центрист Еммануель Макрон та лідер ультраправих Марін Ле Пен, як очікується, перебуватимуть у центрі уваги в першому з трьох запланованих раундів дебатів перед найбільш непередбачуваними президентськими виборами у Франції за кілька десятиліть.
Одинадцять кандидатів, які представляють увесь політичний спектр від троцькістів до крайніх правих, змагатимуться за найвищу посаду в країні. Натомість, шестеро найменш популярних кандидатів не братимуть участь у телевізійних дискусіях.
Радники М.Ле Пен, яка разом з Е.Макроном очолює рейтинг симпатії французів у першому турі, проте суттєво поступається йому в другому, впевнені що вона безжально розкритикує “глобалістську” програму свого проєвропейського опонента.
Екс-міністр економіки Е.Макрон, як очікується, також зазнаватиме нападів з боку представника консерваторів Франсуа Фійона, який намагатиметься повернути собі прихильність виборців, які перейшли до центристів внаслідок його причетності до скандалу з компрометуючими витратами.
Результати опитувань свідчать, що Ф.Фійон, який раніше очолював перегони, поступається у першому раунді М.Ле Пен та Е.Макрону внаслідок викриття фактів грошових виплат парламентом його дружині та дітям, а також позик та коштовних подарунків особисто йому від заможних спонсорів.
Також у дебатах візьмуть участь двоє кандидатів від лівих політичних сил – соціаліст Бенуа Хамон та комуніст Жан-Лук Меленшон, які також сподіваються покращити свої позиції.
Дані соціологів свідчать, що на відміну від Нідерландів, де активність виборців на парламентських перегонах була майже рекордною та перевищила 80%, лише 65% французів планують голосувати в першому турі, що є вкрай низьким показником.
З них понад 40% не є стійкими прихильниками якогось кандидата.
За повідомленням французьких ЗМІ, телевізійні дебати відбудуть в ефірі телеканалу TF1 о 21-й годині за місцевим часом (22-га за Києвом).
Нагадаємо, що перший тур виборів президента Франція відбудеться 23 квітня. Другий тур голосування запланований на 7 травня.
Як повідомляв УНН, за посаду президента Франції змагатимуться 11 кандидатів.