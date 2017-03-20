Во Франции начнутся теледебаты между кандидатами в президенты

Центрист Эммануэль Макрона и лидер ультраправых Марин Ле Пен, как ожидается, будут находиться в центре внимания в первом из трех запланированных раундов дебатов перед наиболее непредсказуемыми президентскими выборами во Франции за несколько десятилетий.

Одиннадцать кандидатов, представляющих весь политический спектр от троцкистов до крайне правых, будут бороться за высший пост в стране. Зато шесть наименее популярных кандидатов не будут участвовать в телевизионных дискуссиях.

Советники М.Ле Пен, которая вместе с Э.Макроном возглавляет рейтинг симпатии французов в первом туре, однако существенно уступает ему во втором, уверены что она безжалостно раскритикует "глобалистскую" программу своего проевропейского оппонента.

Экс-министр экономики Э.Макрон, как ожидается, также будет испытывать нападения со стороны представителя консерваторов Франсуа Фийона, который попытается вернуть себе расположение избирателей, которые перешли к центристам вследствие его причастности к скандалу с компрометирующими расходами.

Результаты опросов свидетельствуют, что Ф. Фийон, который ранее возглавлял гонку, уступает в первом раунде М.Ле Пен и Э.Макрону вследствие разоблачения фактов денежных выплат парламентом его жене и детям, а также займов и ценных подарков лично ему от состоятельных спонсоров.

Также в дебатах примут участие два кандидата от левых политических сил - социалист Бенуа Хамон и коммунист Жан-Лук Меленшон, которые также надеются улучшить свои позиции.

Данные социологов свидетельствуют, что в отличие от Нидерландов, где активность избирателей на парламентских выборах была почти рекордной и превысила 80%, только 65% французов планируют голосовать в первом туре, что является крайне низким показателем.

Из них более 40% не являются стойкими приверженцами какого-то кандидата.

По сообщению французских СМИ, телевизионные дебаты состоятся в эфире телеканала TF1 в 21 часов по местному времени (22-я по Киеву).

Напомним, что первый тур выборов президента Франция состоится 23 апреля. Второй тур голосования запланирован на 7 мая.

Как сообщал УНН, за пост президента Франции будут соревноваться 11 кандидатов .