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У Франції посилили закон про маніфестації

У Франції посилили закон про маніфестації

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Сенат Франції ухвалив законопроект у другому читанні про протидію агресивним учасникам маніфестацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Сенату.

У голосуванні 12 березня з 348 сенаторів взяли участь 343, на підтримку законопроекту виступили 210 сенаторів, проти - 115, 18 утрималися.

Спори викликала стаття, яка наділяє префектів (вищих чиновників, в тому числі глав регіонів і департаментів) повноваженнями забороняти участь в маніфестаціях під загрозою тюремного ув'язнення терміном до півроку, а також накладати штрафи на окремих громадян, які представляють "особливо серйозну загрозу громадському порядку". До цього такі рішення були тільки в юрисдикції суду.

Також передбачено покарання для тих, хто з'явиться на акції протесту з закритою маскою або шарфом: штраф до 15 тисяч євро і можливий тюремний термін.

До оприлюднення закон буде розглянуто в Конституційній раді.

Нагадаємо, Сенат Франції проголосував проти пропозиції ввести заборону на застосування поліцією і жандармерією країни великокаліберних гумових куль проти маніфестантів.

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