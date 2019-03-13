У Франції посилили закон про маніфестації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сенат Франції ухвалив законопроект у другому читанні про протидію агресивним учасникам маніфестацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Сенату.
У голосуванні 12 березня з 348 сенаторів взяли участь 343, на підтримку законопроекту виступили 210 сенаторів, проти - 115, 18 утрималися.
Спори викликала стаття, яка наділяє префектів (вищих чиновників, в тому числі глав регіонів і департаментів) повноваженнями забороняти участь в маніфестаціях під загрозою тюремного ув'язнення терміном до півроку, а також накладати штрафи на окремих громадян, які представляють "особливо серйозну загрозу громадському порядку". До цього такі рішення були тільки в юрисдикції суду.
Також передбачено покарання для тих, хто з'явиться на акції протесту з закритою маскою або шарфом: штраф до 15 тисяч євро і можливий тюремний термін.
До оприлюднення закон буде розглянуто в Конституційній раді.
Нагадаємо, Сенат Франції проголосував проти пропозиції ввести заборону на застосування поліцією і жандармерією країни великокаліберних гумових куль проти маніфестантів.