Во Франции ужесточили закон о манифестациях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сенат Франции принял законопроект во втором чтении о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Сената.
В голосовании 12 марта из 348 сенаторов приняли участие 343, в поддержку законопроекта выступили 210 сенаторов, против - 115, 18 воздержались.
Споры вызвала статья, которая наделяет префектов (высших чиновников, в том числе глав регионов и департаментов) полномочиями запрещать участие в манифестациях под угрозой тюремного заключения сроком до полугода, а также накладывать штрафы на отдельных граждан, представляющих "особенно серьезную угрозу общественному порядку". До этого такие решения были только в юрисдикции суда.
Также предусмотрено наказание для тех, кто появится на акции протеста с закрытым маской или шарфом лицом: штраф до 15 тысяч евро и возможный тюремный срок.
До обнародования закон будет рассмотрен в Конституционном совете.
Напомним, Сенат Франции проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов.