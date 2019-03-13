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Во Франции ужесточили закон о манифестациях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Сенат Франции принял законопроект во втором чтении о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Сената.

В голосовании 12 марта из 348 сенаторов приняли участие 343, в поддержку законопроекта выступили 210 сенаторов, против - 115, 18 воздержались.

Споры вызвала статья, которая наделяет префектов (высших чиновников, в том числе глав регионов и департаментов) полномочиями запрещать участие в манифестациях под угрозой тюремного заключения сроком до полугода, а также накладывать штрафы на отдельных граждан, представляющих "особенно серьезную угрозу общественному порядку". До этого такие решения были только в юрисдикции суда.

Также предусмотрено наказание для тех, кто появится на акции протеста с закрытым маской или шарфом лицом: штраф до 15 тысяч евро и возможный тюремный срок.

До обнародования закон будет рассмотрен в Конституционном совете.

Напомним, Сенат Франции проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов.

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