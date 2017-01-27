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У Франції під час проведення праймеріз соціалістів зафіксували кібератаки

У Франції під час проведення праймеріз соціалістів зафіксували кібератаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Під час проведення першого туру праймеріз соціалістів та їхніх прихильників у Франції були зафіксовані кібератаки. Про це заявив глава верховного органу з проведення праймеріз Тома Кле в ефірі телеканалу iTele, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Могло бути і шахрайство, і кібератаки, і вони вже були, між іншим. Вони були зупинені системою мережевого захисту, яка виявилася надзвичайно ефективною", - сказав Т.Кле.

Він зазначив, що кібератаки здійснювалися з території Франції, і пообіцяв, що більш детальна інформація з питання їх походження з'явиться на наступному тижні.

Як повідомляв УНН, у Франції у першому турі праймеріз переміг Бенуа Амон.

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