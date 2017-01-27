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Во Франции во время проведения праймериз социалистов зафиксировали кибератаки

Во Франции во время проведения праймериз социалистов зафиксировали кибератаки

Киев • УНН

 • 8930 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Во время проведения первого тура праймериз социалистов и их сторонников во Франции были зафиксированы кибератаки. Об этом заявил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле в эфире телеканала iTele, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Могло быть и мошенничество, и кибератаки, и они уже были, между прочим. Они были остановлены системой сетевой защиты, которая оказалась чрезвычайно эффективной", - сказал Т.Кле.

Он отметил, что кибератаки осуществлялись с территории Франции, и пообещал, что более подробная информация по вопросу их происхождения появится на следующей неделе.

Как сообщал УНН, во Франции в первом туре праймериз победил Бенуа Амон.

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