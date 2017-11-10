У Франції авто влетіло у натовп людей, є травмовані

За інформацією ЗМІ, в результаті наїзду постраждало троє людей, стан двох з них оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 31 жовтня чоловікі у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.