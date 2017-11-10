Во Франции авто влетело в толпу людей, есть травмированные

По информации СМИ, в результате наезда пострадали три человека, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.