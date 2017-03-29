У фотоконкурсі Sony World Photography Awards оголосили переможця від України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Журі міжнародної фотопремії Sony World Photography Awards 2017 оголосили результати Національного конкурсу від України - робота Зани Аркадіна “Постійний порядок” зайняла перше місце. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби конкурсу.
Зазначається, що фотографія “Постійний порядок” - це демонстрація різноманітності форм природи і людини як її частини, сучасна версія традиційного натюрморту, в якій одночасно показана перемога над ефемерністю і краса буття.
Фіналістами Національного конкурсу від України також стали Юлія Шашина з роботою “Почуття дуалізму”, яка посіла 2 місце та Богдан Ємець з роботою “Викладач скульптури в майстерні”, що отримав 3 місце.
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Крім того, було оголошено імена фіналістів з 65 країн.
Роботи переможців будуть показані разом з фотографіями, що увійшли в шорт-лист на виставці Sony World Photography Awards & Martin Parr - 2017, яка буде проходити в Лондоні з 21 квітня до 7 травня, також їх опублікують в щорічній книзі переможців.
Зазначається, що всього на участь в конкурсах Sony World Photography Awards у 2017 році було подано 227 596 заявок.
Довідка УНН: Sony World Photography Awards 2017 - це найбільший конкурс фотографії в світі. Національний конкурс - це глобальна номінація, в якій можуть взяти участь всі фотографи, які відправили свої роботи на Sony World Photography Awards 2017, незалежно від того, на який конкурс вони відправляли заявку. Його мета - відзначити кращих фотографів в кожній з 65 країн.