В фотоконкурсе Sony World Photography Awards объявили победителя от Украины

Отмечается, что фотография "Постоянный порядок" - это демонстрация разнообразия форм природы и человека как ее части, современная версия традиционного натюрморта, в которой одновременно показана победа над эфемерностью и красота бытия.

Финалистами Национального конкурса от Украины также стали Юлия Шашина с работой "Чувство дуализма", которая заняла 2 место и Богдан Емец с работой "Преподаватель скульптуры в мастерской", получивший 3 место.

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Кроме того, были объявлены имена финалистов из 65 стран.

Работы победителей будут показаны вместе с фотографиями, вошедшими в шорт-лист на выставке Sony World Photography Awards & Martin Parr - 2017, которая будет проходить в Лондоне с 21 апреля по 7 мая, также их опубликуют в ежегодной книге победителей.

Отмечается, что всего на участие в конкурсах Sony World Photography Awards в 2017 году было подано 227 596 заявок.

Справка: Sony World Photography Awards 2017 - это самый большой конкурс фотографии в мире. Национальный конкурс - это глобальная номинация, в которой могут принять участие все фотографы, которые отправили свои работы на Sony World Photography Awards 2017, независимо от того, на какой конкурс они отправляли заявку. Его цель - отметить лучших фотографов в каждой из 65 стран.